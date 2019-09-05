В Тюмени откроется спецпроект Уральской индустриальной биеннале

В Музейном комплексе имени Словцова 18 сентября начнет работу выставка "Всё не то, чем кажется". Это специальный проект 5-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

Четвертый этаж музейного комплекса превратится в художественную лабораторию исследования современных мифологий. Фантазийные ландшафты и герои, сказочные миры детства, представления о советском прошлом, загадочное пространство виртуальной реальности — более 30 художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Нижнего Тагила и других городов России воплотили актуальные мифы в своих произведениях.

Режим работы выставки: 18 сентября — 17 ноября, со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00.

5-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства пройдет с 12 сентября по 1 декабря в Екатеринбурге и городах Уральского региона и посвящена теме "Бессмертие".