Тюменский драмтеатр откроет сезон "Испанской балладой"

162-й театральный сезон в Тюменском драматическом театре торжественно откроется 14 и 15 сентября. Зрители увидят спектакль "Испанская баллада".
Премьера спектакля прошла под занавес предыдущего сезона. "Испанская баллада" — музыкально-драматическая история о любви кастильского короля Альфонсо VIII к дочери севильского купца Ракели. В своем романе писатель Лион Фейхтвангер обозначил тесную связь судьбы влюбленных с судьбой их страны.
Как рассказали в пресс-службе ТКТО, перед спектаклем зрителей ждет открытие в испанском стиле: испанское игристое вино, национальное блюдо — паэлья и фламенко. После спектакля для гостей пройдет концерт в стиле фламенко.
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