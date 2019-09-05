Тюменский драмтеатр откроет сезон "Испанской балладой"

162-й театральный сезон в Тюменском драматическом театре торжественно откроется 14 и 15 сентября. Зрители увидят спектакль "Испанская баллада".

Премьера спектакля прошла под занавес предыдущего сезона. "Испанская баллада" — музыкально-драматическая история о любви кастильского короля Альфонсо VIII к дочери севильского купца Ракели. В своем романе писатель Лион Фейхтвангер обозначил тесную связь судьбы влюбленных с судьбой их страны.

Как рассказали в пресс-службе ТКТО, перед спектаклем зрителей ждет открытие в испанском стиле: испанское игристое вино, национальное блюдо — паэлья и фламенко. После спектакля для гостей пройдет концерт в стиле фламенко.