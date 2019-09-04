Тюмень за день: 4 сентября

На улицах 50 лет Октября, Профсоюзной, Комсомольской и Алебашевской перенастроены светофоры

С сегодняшнего дня в Тюмени введено ограничение движения транспорта по улице Профсоюзной на участке от улицы 50 лет Октября до улицы Циолковского.

Кино на траве: тюменцам обещают интересный фильм и хорошую погоду

Телеком-оператор "Дом.ru" приглашает тюменцев проводить летний сезон в кинотеатре под открытым небом "Дом.ru MOVIX". Перед показом гостей ждет яркая развлекательная программа, несколько интерактивных площадок и розыгрыш подарков и книг о Гарри Поттере.

В Тюмени завершилось "Музыкальное лето"

Яркий проект "Музыкальное лето" завершился на днях в Тюмени. Каждое воскресенье горожан своим творчеством радовали тюменские оркестры. Инициатором мероприятия выступила энергетическая компания СУЭНКО.

Топ бесплатных мероприятий в Тюмени на неделю

В Тюмени проходит множество интересных мероприятий, посетить которые можно совершенно бесплатно. Какие именно, подскажет специальный топ от "Афиши Тюмень".

Впервые в Тюмени: тренинг Владимира Якубы "Дожим клиента 2.0"

Один из лучших спикеров по продажам — Владимир Якуба — посетит Тюмень 11 октября с тренингом "Дожим клиента 2.0: продажи без возражений".

Участники ТНФ-2019 опробуют турмаршрут "Черное золото Сибири"

На Тюменском нефтегазовом форуме состоится презентация туристического маршрута "Черное золото Сибири". Желающие смогут лично оценить его уникальность и насыщенность программы.