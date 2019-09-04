Дом культуры "Орфей" провел выставку ретро-автомобилей

Фото: ДК "Орфей"

Первого сентября возле ДК "Орфей" была организована уличная выставка ретро-автомобилей от автоклуба "Ретро-классика". Все желающие с 8:00 до 12:00 могли посмотреть машины и сделать памятные фото.

В этом году школьники отправились на торжественные линейки в непривычный день – воскресенье. Чтобы порадовать ребят и их родителей, дом культуры "Орфей" организовал необычный формат празднования Дня знаний. На площадке возле учреждения развернулась самая настоящая выставка.

Каждый экспонат удивителен и имеет свою историю. Гости выставки могли полюбоваться раритетными представителями первых поколений советских машин, пообщаться с их владельцами, узнать интересные подробности и истории.

Помимо этого, была организована экспозиция "Школьная пора". Она представляла собой учебный класс 60–70-х годов ХIХ века. В интерьере тех лет были выставлены школьная форма, дипломат, азбука, глобус, школьная доска и другие предметы.