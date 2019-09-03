Тюменские благотворители помогли детям собраться в школу

В преддверии нового учебного года в Тюмени прошло две благотворительные акции, направленные на помощь ученикам из многодетных и малообеспеченных семей. Одна из акций – "Портфель первокласснику – 2019" от Тюменского регионального отделения Детского фонда, вторая – "Собери ребенка в школу" от федерального проекта "Крепкая семья".

Детский фонд собирал портфели только для первоклассников 2019-2020 учебного года.

"Число участников благотворительной акции в 2019 году увеличилось - на конец августа 726 первоклассников получили портфели, наполненные необходимыми канцелярскими принадлежностями. Это стало возможным, потому что к благому делу подключились неравнодушные жители Тюмени, - поделилась заместитель председателя Тюменского регионального отделения Детского фонда Галина Сушинских.

От лица первоклассников и их родителей зампредседателя фонда поблагодарила "РН-Уватнефтегаз", "Тюмень-Софит", депутатов облдумы Михаила Селюкова, Елену Кашкарову, Ольгу Швецову, сотрудников Западно-Сибирского отделения Сбербанка, ООО "ТННЦ", игроков интеллектуального бизнес-клуба "MassOnClub", студентов Тюменского колледжа транспортных технологий, молодого человека с замечательным именем Рахан, который просто принес в региональное отделение 20 портфелей.

"Особо хочется отметить учащихся школы № 40 Тюмени за инициативу, которая может стать замечательной традицией: от каждого выпускного класса – портфель для будущего первоклассника. Благородный почин поддержали школы №№ 60, 63, 67 и гимназия российской культуры", - сообщила Галина Сушинских.

Проект "Крепкая семья" помогал всем учащимся вне зависимости от возраста. Самой многочисленной участницей мероприятия стала семья Примак, в которой 15 детей, из них шестеро учатся в школе №69, а некоторые ее уже окончили. Старшей дочери в этой семье 26 лет, младшему ребенку – пять месяцев.

Депутат Тюменской областной думы, региональный координатор проекта "Крепкая семья" Елена Кашкарова: