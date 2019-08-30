Тюменцев приглашают в кинотеатр под открытым небо

Телеком-оператор "Дом.ru" приглашает тюменцев проводить летний сезон в кинотеатре под открытым небом "Дом.ru MOVIX". Мероприятие состоится в субботу 7 сентября на Цветном бульваре. Начало — в 18.00, вход свободный, возрастное ограничение — 12+.

Перед показом гостей ждет развлекательная программа, несколько интерактивных площадок и розыгрыш книг о Гарри Поттере. Организаторы подготовили развлекательную программу перед показом, волшебные мастер-классы и фотозону в стилистике фильма, которая создаст особую атмосферу на площадке. Рекомендуем взять с собой коврики и пледы.

"Мы решили посвятить этот вечер магии — магии кино и пригласить горожан посмотреть любимый многими фильм под открытым небом. Открытые кинопоказы, ставшие доброй традицией "Дом.ru", третий год подряд собирают тысячи киноманов в разных городах, в этом году Тюмень не стала исключением. Надеемся, гости получат удовольствие от развлекательной программы и показа, который мы для них приготовили", — отмечает Андрей Сурнин, директор филиала "Дом.ru" в Тюмени.

Клиентам "Дом.ru" доступно 222 телеканала, 50 из которых — фильмовые. Смотреть любимое кино можно любым удобным способом: с экрана телевизора, подключенного к многофункциональной ТВ-приставке, в мобильном приложении "Дом.ru Movix" или на сайте компании http://movix.ru/.