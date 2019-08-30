Юные тюменцы провели насыщенное лето в доме культуры "Орфей"

Фото ДК "Орфей"

Весело и познавательно прошло лето у ребят в березняковском филиале ДК "Орфей". В группах кратковременного пребывания каждый день ждали детишек на интересные занятия.

Лето подходит к концу, уже на этой неделе тысячи детей отправятся в школу. Но это не повод грустить – наоборот, нужно как можно более насыщенно провести последние дни этого лета. И в этом тюменским ребятам помогает дом культуры "Орфей".

В филиале, расположенном в Березняках, ежедневно проходят всевозможные занятия. Так, например, 26 августа участников группы кратковременного пребывания ожидала театральная тема: дети посетили мастер-класс по сценической речи "Особенности дыхания в театральном искусстве" от руководителя театральной студии "Полынь" Сергея Тананина. На уроке ребята узнали о том, что существует нижний, средний и верхний регистры речевого аппарата. А еще научились любить свой голос, не стесняться его, правильно дышать и разговаривать диафрагмальной мышцей, используя прием голосового посыла, не нагружая голосовые связки.

На этом программа не закончилась, всех присутствующих ждало занятие по рисованию. Руководитель ИЗО-студии "Радуга" Оксана Щепетева научила ребят рисовать персонажей мультсериала "Смешарики", используя для передачи изображения геометрические фигуры (круг, овал, треугольник).

На следующий день, 27 августа, дети вновь встретились в доме культуры "Орфей", на этот раз им подготовили еще одно увлекательное путешествие в мир искусства. Руководитель спортивно-танцевального клуба "GOLDEN" Денис Головастиков провел мастер-класс по венскому вальсу. Юные танцоры осваивали элементы знаменитого танца, учились доверять партнеру, ориентироваться в пространстве. Далее ребят ждал творческий мастер-класс. Под руководством Инги Рожковой дети смастерили красивую 3D-открытку.

Следующий день также прошел под эгидой творчества: участники группы мастерили браслеты вместе с педагогами Натальей Пуртовой и Ингой Рожковой. Не обошлось и без подвижных игр.

Яркое и насыщенное лето было у ребят, записавшихся в группы кратковременного пребывания в ДК "Орфее". Помните, чтобы лето прошло самым потрясающим образом, не проводите его дома. Впереди новый учебный год, в который ребята войдут отдохнувшими и набравшимися новых полезных умений.