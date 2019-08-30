В Тюмени с бывшего преподавателя вуза взыскали полмиллиона за взяточничество

В областном центре суд удовлетворил иск о взыскании с бывшего заведующего одной из кафедр ТюмГНГУ, осужденного за получение взяток, более полумиллиона рублей.

В 2014–2016 годах заведующий кафедрой автоматизации и вычислительной техники института геологии и нефтегазодобычи Тюменского государственного нефтегазового университета неоднократно получал деньги от студентов за положительные отметки.

Центральный районный суд Тюмени признал преподавателя виновным и назначил ему шесть с половиной лет колонии общего режима и штраф в размере 2 млн рублей. По иску прокурора суд взыскал с бывшего преподавателя в доход государства полученную им взятку — 549 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.