Историческую находку сделали на раскопанном участке улицы Водопроводной

В Тюмени примечательная находка была обнаружена на месте строительства нового магистрального водовода на улице Водопроводной. На глубине порядка 1,5–2 метров была найдена сборная деревянная труба. Предположительно, это остаток системы водоснабжения в историческом центре города.

"Поскольку с улицы Водопроводной началась история тюменской системы водоснабжения, мы договорились со специалистами, чтобы они сообщали обо всех необычных находках при проведении работ", — рассказали в пресс-службе "Тюмень Водоканала".

Находку прокомментировал тюменский краевед Александр Петрушин:

"Здесь две версии. Первая — канализационная. В начале века в створе улиц Республики и Водопроводная находился большой общественный туалет и найденная конструкция вполне могла служить в качестве трубопровода для отведения канализационных стоков. Вторая — водопроводная, и я все же склоняюсь к ней, поскольку данный короб продолжается и под улицей Республики, то это вполне может быть остатками системы водоснабжения".

Найденную конструкцию демонтировали и планируют передать в музей для дальнейшего изучения. Удивляет, что трубопровод имеет квадратную форму, так как первые трубы в Сибири делали из бревен, при этом подобные квадратные трубы были весьма популярны в Японии и сейчас хранятся в одном из музеев.

Фото: пресс-служба "Тюмень Водоканал"