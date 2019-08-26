При сдаче и съеме жилья тюменцам советуют опасаться мошенников

Тюменцам следует опасаться мошенников при аренде жилья на длительный срок. Есть несколько признаков, которые должны насторожить. Своим опытом поделились горожане, снимающие квартиры.

Если в объявлениях размещены фотографии, которые не соответствуют реальности, - то это уже должно насторожить. Элитный интерьер не может соответствовать квартире средней или ниже рыночной стоимости. Если по телефону из объявления просят сначала перевести деньги, а потом уже готовы отправить адрес, то это с большой вероятностью мошенники.

Тюменка Ирина советует проверять такие квартиры на поисковых сайтах. Для этого нужно загрузить туда картинку и посмотреть, сколько найдётся совпадений.

Подозрительным можно назвать и платный осмотр: никто не вправе требовать за это деньги. Бывает и такое, что квартиры не существует, а договор уже заполнен.

"Собирались снять дом, чтобы отметить праздник. Понравился небольшой коттедж, и я связался с риелтором, который тут же выслал мне договор, а потом попросил предоплату. Раз я подписал документ, то немного успокоился и всё отправил. А потом там стали завышать цену, предлагать другие варианты для съема и вовсе пропали. Я ещё решил съездить с друзьями на тот адрес, но там того дома не было", – рассказал о своем печальном опыте Марат. В этом случае нужно внимательно читать договор и обращать внимание на формулировки.

Излюбленной схемой у мошенников является предложение купить базу клиентов. Желающему снять квартиру предлагается доступ к онлайн-базе собственников квартир. Риелтор убеждает, что обновление базы происходит ежедневно, однако если вы оплатите к ней доступ, то увидите лишь сайт, содержащий устаревшую информацию, пишет "Мой портал".

Советами по безопасному съему квартиры также поделился риелтор из Тюмени Михаил Волков: "Не платите агентам деньги до составления договора с хозяином жилья или с доверенным лицом, но у него должна быть нотариальная доверенность, где прописано, что он имеет право сдавать эту квартиру в аренду и имеет право подписи этого договора. При его составлении обязательно прописывайте сроки аренды, дату платежа, произвести нужно здесь же и опись мебели, бытовой техники, которые находятся в квартире".

Ни в коем случае не нужно вестись на уговоры и уловки риелтора: например, что хозяин подъедет позже, что нужно оставить аванс – тогда никому это жилье не будут больше показывать. Следует внимательно изучить любые документы перед подписанием. И никогда не спешить – даже если торопитесь.