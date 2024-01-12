Объем выданной ипотеки в Тюменской области в 2023 году стал рекордным в истории рынка

Жители Тюменской области, по данным ВТБ, в прошлом году взяли в банке почти 8 тысяч жилищных кредитов более чем на 31 млрд рублей. Такой объем в два раза превысил результат 2022 и на 42% - показатель 2021 года. Спрос заемщиков стал охлаждаться в конце года на фоне роста ставок и изменения условий по госпрограммам. В 2024 году объем выдач снизится минимум на треть.

"Ипотечный максимум в Тюменской области был зафиксирован в сентябре. С этого месяца доля льготной ипотеки стала стремительно нарастать, достигнув к декабрю 82% от всего объема оформленных у нас жилищных кредитов. В итоге каждая третья сделка состоялась в рамках семейной ипотеки. И почти столько же объектов недвижимости было приобретено по программе с господдержкой-2020. Срок оформления увеличился на 3 месяца – до 25,8 лет", – отметил управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.

Средний размер ипотеки в регионе по итогам 2023 составил 4 млн рублей, год назад он был 3,5 млн, а в 2021 – 2,7 млн рублей. В целом по стране средний чек на протяжении всего прошлого года остался на уровне 5,3 млн рублей. Общий объем выданной российскими банками ипотеки впервые приблизился к 8 трлн рублей.

"В прошлом году российский ипотечный рынок развивался нетипичным образом: в традиционные месяцы затишья мы наблюдали максимальную активность заемщиков, и наоборот – в обычно высокий сезон фиксировали снижение продаж. Во многом на динамику повлияло ужесточение денежно-кредитной политики Центрального банка, а также новые меры регулятора, направленные на "охлаждение" сегмента. Очевидно, что в наступившем году спрос на ипотеку продолжит сокращаться. Многие заемщики, планировавшие приобрести недвижимость, предпочтут отложить сделки и преумножить накопленные для первого взноса средства на депозитах с повышенной доходностью", – прокомментировал начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.

По словам Бабина, в текущих условиях главным вопросом остается судьба основной госпрограммы, которая заканчивает свое действие в июле, – будет ли она продлена или скорректирована и в каком виде. При этом основная конкуренция игроков будет сосредоточена на неценовых параметрах кредитования и повышении качества обслуживания. В частности, банки продолжат работать над дальнейшей цифровизацией процессов, а также запускать сервисы, позволяющие провести сделку вне офиса банка или застройщика.