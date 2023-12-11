Более 20% жителей Тюменской области требуется больше десяти лет, чтобы накопить на взнос по ипотеке

В Тюменской области семье с одним ребенком в среднем требуется как минимум 4,7 года для того, чтобы накопить на первоначальный взнос, чтобы купить жилье в ипотеку, однако 21% семей в регионе эту цель достичь не смогут и за десять лет, таковы результаты исследования, опубликованного РИА Новости.

Тюменская область в рейтинге занимает 23 место. В среднем по РФ семье с одним ребенком необходимо менее шести лет, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. На вершине рейтинга находится Ямал — его жителям понадобится всего два года и три месяца. В топ-5 также Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Чукутка и Югра. Последнюю строчку занимает Кабардино-Балкарская Республика — здесь желающим приобрести квартиру придется затянуть пояса почти на 15 лет.