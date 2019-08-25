Тюменцы могут помочь детям-инвалидам и сиротам собраться в школу

Фото центра "Творчество"

Сбор школьных принадлежностей объявили в центре детей-инвалидов и сирот "Творчество". Их подопечные – тяжелобольные дети – готовятся к новому учебному году, но им необходима помощь.

Как рассказала руководитель центра Людмила Бочарникова, детям-инвалидам, как и другим школьникам, нужны одежда и обувь, спортивная форма, учебные пособия, материалы для творчества. Но требуются и специфичные предметы.

Большинству детей с ДЦП необходима специальная ортопедическая трехгранная канцелярия - это карандаши и ручки с держателем для пальцев. Семилетняя Армина в этом году пойдет в первый класс, ей понадобится специальный ортопедический ранец. Мальчик Саша ходит только с поддержкой и с трудом держит ручку в руке, но учится очень старательно. Ему пригодятся предметные тетради 36-48 листов по математике, физике, истории и другим предметам, пишет "Вслух.ру".

Перед началом учебного года в центре "Творчество" организуют праздник, на котором можно будет вручить купленные детям подарки. Можно помочь и деньгами, или же оказать адресную помощь. Подробности размещены в группе ВКонтакте.