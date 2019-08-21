В "Орфее" пройдет день открытых дверей

Фото: Сергей Елесин

Дом культуры "Орфей" приглашает на день открытых дверей, который пройдет сразу в двух филиалах 7 и 8 сентября в 16 часов. Во время мероприятия для гостей проведут увлекательную экскурсию.

Сначала день открытых дверей пройдет в филиале "Орфея" на 70 лет Октября, 5в. 7 сентября в 16 часов для зрителей проведут мастер-классы от преподавателей клубных формирований, а также устроят ознакомительную экскурсию по дому культуры, после которой все желающие смогут записаться в понравившуюся студию.

На следующий день, 8 сентября, в 16 часов гостей будет встречать филиал "Орфея" на Семена Шахлина, 20. Здесь также можно будет записаться в клубные формирования, поучаствовать в мастер-классах и ознакомиться с деятельностью учреждения.

Организаторы обещают гостям приятное времяпрепровождение и массу положительных эмоций. Уточнить интересующие подробности можно по телефону +7 (3452) 47-93-90