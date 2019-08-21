Тюмень за день: 20 августа

Фото Ирины Алькаевой

В Тюмени планируют построить еще одно автокольцо

Разработка проектной документации по строительству второй кольцевой дороги Тюмени начнется в ближайшее время. Об этом заявил губернатор Александр Моор во время брифинга после открытия движения по ТКАД 17 августа.

Транспорт пойдет по улице Одесской в сентябре

Как сообщили в пресс-службе администрации Тюмени, на ремонтируемом участке выполнены работы по устройству ливневой канализации и перенесены инженерные сети.

Премьера анимационного хита "44 котёнка" — эксклюзивно в сети "КАРО"

24, 25, 31 августа и 1 сентября в кинотеатрах сети "КАРО" в рамках КАРО.Family пройдут премьерные показы яркой анимационной новинки "44 котёнка" от студии "Rainbow", создателей легендарных фей Winx.

На фасаде "Космоса" появится социальный арт

Сегодня художник из Санкт-Петербурга Владимир Абих начнет создавать стрит-арт, посвященный театральному искусству в Тюмени. 11-метровый рисунок в авторской технике появится на одной из стен молодежного театрального центра "Космос".

День флага отпразднуют на разных площадках областной столицы

Праздничные мероприятия, посвященные Дню флага, пройдут в тюменских Домах культуры. Гостей ждет разнообразие интерактивных площадок и концертная программа.