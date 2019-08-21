Вы и домашний интернет: тест на совместимость

Вначале вы думали, что созданы друг для друга: вы любили фильмы и он тоже. Вы смотрели обзоры футбольных матчей и кулинарных поединков, и он поддерживал вас в этом. И вот вы купили чипсы, чтобы вместе посмотреть финал Лиги Европы, устроились в кресле поудобнее, звук на полную, но что-то пошло не так. Ваш интернет стал подвисать…

Пришлось несколько раз ставить на паузу, чтобы прогрузить матч. В чате ваших друзей нешуточные страсти: кто-то радуется за “Челси”, а кто-то грустит вместе с Арсеналом.

Больно, да? И это после всех тех World of Tank’овых бессонных ночей, что между вами были!

Прежде чем рубить кабель и ставить в социальных сетях статус “В активном поиске (нового интернета)” предлагаем провести анализ ваших отношений и совместимости на примере реальных историй.

История первая. Есть только вы и он, он и вы.

Ситуация. После работы вы любите посидеть в социальных сетях: пообщаться о предстоящей рыбалке с друзьями и обсудить совместный отдых с семьей на Алтае, скачать музыку для поездки на дачу или отправить резюме в новую фирму.

Что нужно для совместимости? Интернет на скорости до 40-60 Мбит/c

История вторая. Когда появляется кто-то еще

Ситуация. Вы решили удивить свою вторую половинку ужином и смотрите, как приготовить лангуста в чесночном соусе (на крайний случай, в морозилке затаились дежурные пельмени). На вечер запланирован сериал в HD качестве. Попутно вы до сих пор обсуждаете рыбалку с друзьями и жалуетесь на дорогой бензин. И главное дело вечера: не забыть скачать “Сватов” маме - она просила.

Что нужно для совместимости? Интернет на скорости до 70-100 Мбит/c

История третья. Когда кто-то в семье любит потяжелее

Ситуация. Вы снимали свадьбу дяди Миши. Вся семья ждет видео, а вы уже два месяца вместо монтажа видеоролика играете в FIFA 2019. На скайп-совете со всей родней вы пообещали, что пришлете все сегодня вечером. Главное, чтобы интернет не подвел и быстро загрузил все в облако. Дочь в это время смотрит “Щенячий патруль”, а жена - пересматривает “Друзей”.

Что нужно для совместимости? Интернет на скорости до 200 Мбит/c и безграничная любовь родственников

История четвертая. Когда вы - потомок Гагарина в большой семье

Итак, представьте. Все дома и разбрелись по своим комнатам. Жена на кухне творит очередной гастрономический шедевр по видео с YouTube. Старший сын - поклонник космоса - смотрит прямое включение с борта МКС в высоком разрешении с хорошим звуком. Для дочери вы качаете “Машу и медведь” все сезоны. Младший сын ушел в WoT и ждет вас там. Вы очень быстро загружаете игру и пусть весь мир подождет.

Это все одновременно без пауз при загрузке, в HD качестве и разрывов соединения. А еще - без ссор в семье, чья очередь сидеть в интернете. Потому что совместимость тут просто космическая (от 300 Мбит/c).

Нужную вам и вашей семье скорость можно рассчитать самостоятельно.

Но даже если скорость выбрана верно, между вами и быстрой бесперебойной работой интернета может встать “третий лишний”:

- старое оборудование: ПК, ноутбук, роутер

- большое количество устройств в квартире, соседские wi-fi-сети

- помехи в квартире: двери, стены, мебель

Давайте снова представим: вы подключили интернет более 3 лет назад и уже привыкли друг к другу, но чувствуете, что нужно внести что-то новое в ваши отношения. Родные поменяли смартфоны, устройств стало больше, видео стало загружаться медленнее. Ваш роутер уже технически не справляется со всеми задачами. Пришло время выбрать новый и мощный. Как это сделать? Очень просто. Ориентируйтесь на:

- площадь квартиры

- количество устройств, которые вы используете одновременно

- максимальную скорость, которую поддерживает роутер, и выбирайте правильный тарифный план

С 12 августа все интернет-пользователи могут с выгодой для себя поменять устаревший роутер, получив скидку на новый в "Дом.ru". Предложение действует при покупке оборудования в собственность единовременным платежом. Установленный роутер будет актуален не менее 5 лет. Подробнее тут. Оставить заявку на замену можно любым удобным способом: по телефону 51-30-30, в личном кабинете на сайте компании или обратившись в любой сервисный центр города.

Помните: ничто не должно вставать между вами и интернетом! Но иногда (часто!) все-таки переключайтесь на реальную жизнь: интернет любящий, он все простит :)