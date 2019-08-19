Тюменцев спросили, как облагородить пруд Южный

10:10 19 августа 2019
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dom.tyumen-city.ru

Предложения по приведению в порядок пруда Южный (улица Федюнинского) горожане смогут высказать до 20 августа на сайте "Я решаю!"

Местные власти планируют очистить пруд Южный и укрепить его берега. Сейчас разрабатывается комплекс мер по улучшению водообмена, против зарастания, заиливания,  загрязнения и засорения пруда.

Работы по его очистке будут включать механическую обработку дна (удаление ила и мусора), восстановление баланса экосистемы пруда с высадкой болотных растений, создание зон регенерации.

Специалисты предложили несколько вариантов берегоукрепления. Тюменцы могут ознакомиться с ними и проголосовать за оптимальный вариант.  Все методы очистки пруда являются экологичными и позволят сохранить существующую экосистему, отмечают в администрации города.

В частности, берег предлагается укрепить кокосовыми матами или столбами из лиственницы, для кормежки уток и чаек сделать специальные площадки, а на берегах и у кромки воды высадить различные растения.

Теги: благоустройство , голосование , местное самоуправление , опрос
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