В Областной больнице №12 оптимизируют работу с пациентами

Новую модель медицинской организации начали внедрять в Областной больнице №12 в Заводоуковске, которая является филиалом Упоровской районной больницы. Первые результаты оптимизации уже заметны.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, сотрудники больницы решили отрегулировать потоки пациентов. Анализ показал основные проблемы: большой поток пациентов в утренние часы, неосведомленность пациентов о работе кабинетов, большая нагрузка на врачей первичного звена, большое количество отчетов, устаревшее оборудование. Объективную оценку удалось получить благодаря анкетированию горожан. Они обозначили, для чего посещают поликлинику, сколько времени занимает дорога и ожидание приема, какие врачи наиболее востребованы, в какое время лучше организовать прием.

Чтобы сократить количество посещений поликлиники, снизить риск повторных направлений и создать условия для полного обследования пациента в один день, было увеличено время работы кабинета приема анализов до 18 часов. Сотрудников обучили информационным технологиям, разработали маршрутные листы, провели работы по стандартизации работы сотрудников и многое другое.