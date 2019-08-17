Надежда Бабкина провела мастер-класс для тюменских творческих коллективов

Фото ИА "Тюменская линия"

Творческая встреча с народной певицей Надеждой Бабкиной состоялась в малом зале Тюменского драмтеатра. Артистка пообщалась с местными творческими коллективами перед выступлением на площади 400-летия в рамках праздничной программы, посвященной 75-летию региона.

Надежда Бабкина поздравила всех с юбилеем Тюменской области и отметила, что здесь живут чудесные люди. "Мы бывали здесь раньше, проводили мастер-класс. Все это было замечательно", — поделилась певица со сцены.

Представляя ансамбль "Русская песня", она напомнила, что уже 50 лет она служит национальным традициям народного песенного жанра. Так, в 1969 году в ее трудовой книжке появилась первая запись. Там было написано: солистка, вокалистка эстрадного оркестра при кинофикации, пишет ИА "Тюменская линия".

"Я пела перед показом кино. И люди специально приходили на полчаса раньше, чтобы послушать девочку. Сначала все происходило в фойе, затем появились скамейки, кресла, люди присаживались. Я продолжала петь, мне нравилось, что зрители приходят и аплодируют", — вспоминала Надежда Бабкина.

Народная артистка убеждена, в творчество нужно вкладывать всю душу: должны быть чувства, которые трогают самих исполнителей. Однако мало кто из педагогов говорит об этом.

Надежда Бабкина пообщалась с руководителями коллективов муниципальных образований Тюменской области, предложила повторить упражнения и пропеть строки. Певица посоветовала, что звук необходимо наполнить энергией.

17 августа в 12:30 началось выступление Надежды Бабкиной и ее ансамбля на площади 400-летия Тюмени. В концерте также принимают участие самодеятельные коллективы региона.