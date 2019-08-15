"Дом.ru" обновит более 1 миллиона устаревших роутеров

Телеком-оператор "Дом.ru"запускает федеральную программу по обновлению парка интернет-роутеров. Проект рассчитан на три года и предполагает замену более 1 млн 300 тыс. устаревших устройств в 56 городах страны.

Интернет-пользователи могут выбрать один из 4 роутеров: TP-LinkArcher C5-AC1200, TP-LinkArcher C9-AC1900 в черном или белом цветах. Устройства были специально доработаны под высокие требования сети "Дом.ru":производительность новой линейки роутеров за счет оптимизации прошивки в среднем на 30% выше, чем на аналогичных моделях, а скорость доступа в интернет составляет до 1 Гбит/с в зависимости от модели и тарифного плана. С 12 августаинтернет-пользователи могут с выгодой для себя обменять устаревший роутер, получив скидку на новый. Предложение действует при покупке оборудования в собственность единовременным платежом. Установленный сегодня роутер будет актуален не менее 5 лет.

"Почти 90% интернет-пользователей "Дом.ru" используют беспроводное подключение, а более половины имеют дома больше трех устройств с доступом в сеть. Роутеры, которые мы активно устанавливали с 2008 по 2016 годы, морально устарели, они не были рассчитаны на такую нагрузку, и сейчас пришло время выбрать новый современный роутер. Наши специалисты доставят,заменят и настроят Wi-Fi оборудование клиентам"Дом.ru" так, чтобы они наслаждались возможностью быть на связи и онлайн в каждом уголке квартиры и не переживали, что фотографии их любимых людей перестали грузиться", - отмечает руководитель продукта Интернет "Дом.ru" Екатерина Кривошеева.

"Будучи крупнейшим в мире поставщиком продуктов Wi-Fi для дома, TP-Link стремится предоставить наилучшие устройства, которые позволят ещё большему количеству людей использовать качественный Wi-Fi", – сказал Алексей Усачёв, Директор проектного направления TP-Link в России. "В рамках стратегического сотрудничества с "Дом.ru" мы пошли еще дальше и доработали техническую начинку оборудования с учетом пожеланий клиентов и высоких требований оператора – чтобы каждый потребитель мог воспользоваться всеми преимуществами быстрого доступа в интернет".