Александр Моор рассказал, как решается проблема нехватки врачей в Тобольске

Фото пресс-службы ОБ №3

Тобольская медицина нуждается в новых кадрах: из всех муниципалитетов во втором по величине городе области в 2018 году более остро ощущалась нехватка врачей.

Губернатор Тюменской области Александр Моор 14 августа на пресс-конференции отметил, что руководство региона комплексно решает данную проблему.

"В прошлом году мы купили 75 квартир для предоставления жилья врачам и медперсоналу. Часть квартир получили работники, которые недавно работают, но до этого снимали жилье. Семь врачей уже после приобретения квартир приехали и до конца года еще чуть больше двадцати приедут работать в Тобольск с условием предоставления им жилья", - сообщил Александр Моор.

Однако и этого количества медработников не хватит, чтобы полностью закрыть потребность Областной больницы №3 в кадрах. В связи с этим правительство региона намерено в 2020 году рекрутировать в Тобольск выпускников тюменского медицинского университета, которые обучаются в вузе по региональному заказу.

В июне этого года главный врач областной больницы №3 Марат Баширов отметил, что Тобольску не хватает минимум 40 врачей, в идеале нужно больше. К концу лета прибудут выпускники медуниверситета - 17 участковых терапевтов и педиатров. В городе также ожидают приезд онколога, анестезиолога, уролога, кардиолога, акушера-гинеколога, невролога.

Татьяна Тихонова