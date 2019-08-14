Уникальный сценический комплекс устанавливают на площади 400-летия Тюмени

Фото: ТКТО

тюмень активно готовится к празднованию юбилея региона и к большому концерту, который состоится 17 августа на площади 400-летия Тюмени.

Для лучших творческих коллективов Уральского Федерального округа, Тюменской области, звезд российской эстрады: Надежды Бабкиной, Рената Ибрагимова, хора Турецкого, которые приедут поздравить с днем рождения жителей и гостей области и областной столицы, с 8 августа идет монтаж самого масштабного сценического комплекса, впервые устанавливаемом в Тюмени.

Дизайн сцены разработан специально для этого мероприятия. Сценические конструкции разместятся на площади 30 на 40 метров. Главной технической особенностью, реализованной компанией "Лайтмастер", является восемнадцатиметровый мост со световой надписью, который "висит" в воздухе на высоте 10 метров над авансценой.

"Сам по себе мост весит больше тонны и может нести такую же нагрузку для размещения дополнительных декораций, – рассказал директор компании Игорь Йигиталиев. – Рабочий "планшет сцены" имеет размеры 14 на 20 метров, плюс выносная авансцена, так называемый "язык" для коллективов и исполнителей - 8 метров шириной и 5 метров глубиной. Общий суммарный вес сценического комплекса с экранами, звуковым, световым, видеоинсталяционным оборудованием и пригрузами для дополнительной устойчивости около 100 тонн".

Масштабно подошли организаторы к звуковому, световому и видеоинсталяционному решению праздника.

"Сценический комплекс будет оборудован огромными вертикальными боковыми экранами и экраном-задником, а также дополнительно видеосеткой на портальных и боковых частях конструкции. Более двухсот квадратных метров светодиодных приборов, кроме центрального и двух экранов крупного плана будут установлены в виде декораций.

В рамках сцены и на выносных башнях планируется размещение самых разнообразных и современных световых приборов. Пультовая рубка поднимется на девятиметровую высоту. На башнях и рубке разместятся самые мощные прожекторы, чтобы мы, как в театре, могли сделать прострельный свет, – сообщил руководитель проекта Роман Мусихин. – Для удобства зрителей, которые находятся далеко от сцены, на трехэтажной пультовой рубке будет размещен дополнительный экран в сторону улицы Горького, а также дополнительные звуковые колонки для более плотного и ровного озвучивания всей площади и прилегающих к ней улиц. На первом ярусе пультовой рубки разместятся звукооператоры, на втором – художники по свету и осветители, на третьем - световые приборы и звуковые колонки".

Подобный масштаб технического обеспечения мероприятия мы раньше могли увидеть на Дне города Москвы, чемпионате мира по биатлону в Ханты-Мансийске или Олимпийских играх в Сочи.

Монтаж сценического комплекса идет по утвержденному графику и будет закончен 15 августа.