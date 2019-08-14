Юбилей Тюменской области покажут в прямом эфире

Фото: ТКТО

Прямую интернет-трансляцию праздничных мероприятий в честь 75-летия Тюменской области смогут посмотреть даже те, кто находится далеко за пределами Тюмени.

16 августа, в 20:00 на портале "Культура РФ" запланирована онлайн-трансляция концертной программы "Вечера на набережной" Тюменского филармонического оркестра, посвящённая 75-й годовщине со дня образования области. Впервые оркестр выступит на плавучей сценической площадке.

Также прямые трансляции праздничных программ на набережной реки Туры и площади 400-летия Тюмени пройдут на телеканале "Тюменское время" (21 кнопка кабельного телевидения), сайте и официальных группах канала: www.tyumen-time.ru, "Вконтакте" , "Ютуб", "Одноклассники" и Фейсбук

На сайте и социальных сетях ГТРК "Регион-Тюмень": www.region-tyumen.ru, "Одноклассники", "Вконтакте" и на канале "Ютуб".