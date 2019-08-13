История Тюменской области оживет на сцене ДК "Нефтяник"

Фото пресс-службы ТКТО

Тюменская область в этом году отмечает 75-летний юбилей. За этой датой стоят громкие имена, невероятные открытия и победы многих поколений, усилиями которых край стал одним из самых развитых и значимых регионов страны. Увидеть эту историю тюменцы и гости города смогут 18 августа.

"Земля больших людей" – грандиозная шоу-программа, которая развернётся в большом концертном зале ДК "Нефтяник". На одной сцене соберутся лучшие творческие и спортивные коллективы региона, чтобы сделать вас свидетелями легендарных событий — эпохи человека труда. Потому как истинное богатство нашей области не только в недрах, наша ценность — это люди, которые верят в свой край, самоотверженно трудятся на благо Тюменской области. Благодаря слаженной работе предприятий, организаций и непосредственному вкладу каждого жителя мы живём в уютном, красивом регионе, который на сегодняшний день является центром Западной Сибири.

Проект "Земля больших людей" соединит музыку, хореографию, поэзию, спорт, театр. Сама история, её величие и значимость будет рассказана ярким художественным языком. Режиссерскую концепцию воплотят любимые и известные далеко за пределами региона коллективы: Государственный ансамбль народного танца "Зори Тюмени", Хоровая капелла Тюменской филармонии, Тюменский филармонический оркестр, эстрадно-джазовый оркестр "Золотая труба" им. В.Н. Виткалова, сборная Тюменской области команда "Вера формейшн", Театр танца Дмитрия Ефимова "Европа", брейк команда "Soul force", вокально-эстрадный ансамбль "Sunrise", вокальная группа "Парафраз", вокалисты тюменского концертно-театрального объединения – Светлана Костко, Виктория Некрасова, Мансур Кабиров и многие другие. Наиболее значимые события эпохи рождения, становления, перспективного развития Тюменской области оживут на сцене ДК "Нефтяник".

Оригинальная сценография, инновационные световые решения, видеографика сделают этот проект ярким событием культурной жизни Тюменской области.

18 августа, концерт "Земля больших людей", Большой зал ДК "Нефтяник", начало в 16:00 и 19:00.

Билеты можно приобрести на сайте ДК "Нефтяник", а также в кассах ДК "Нефтяник", Тюменской филармонии, Тюменского драматического театра и Тюменского театра кукол. Справки по телефонам: 28-32-32, 28-32-58.