На площади 400-летия Тюмени выступит оркестр "Золотая труба" с программой "По волнам памяти"

Фото пресс-службы ТКТО

Завтра, 14 августа, отмечается 75-летие со Дня образования Тюменской области. В связи со значимой датой в Тюмени пройдёт множество праздничных, интерактивных мероприятий и уникальных проектов.

17 августа на площади 400-летия Тюмени стартует юбилейное народное гуляние "Земля больших людей". В рамках этой программы выступит оркестр "Золота Труба" им. В.Н. Виткалова.

В 14:00 оркестр приглашает на концертно-танцевальную программу "По волнам памяти" для зрителей "золотого" возраста. Художественный руководитель оркестра — Валерий Дрозд, главный дирижер — Тимур Бахров.

Приятным подарком станет выступление Елены Лаптандер, ее голос — подлинное достояние Ямала, родившееся в самой его снежно-тундровой глубине. Он словно скрепляет времена и эпохи, культуры и регионы, становясь визитной карточкой не только великой газоносной провинции России, но и уникальных народов, населявших ее исконно, а также тех, для кого Крайний Север стал второй родиной.

Также в концерте примут участие солисты ТКТО: Мансур Кабиров, Светлана Костко, Сергей Дьяконов-Дьяченков и многие другие.

В концерте прозвучат известные песни: "Королева красоты", "Мой адрес Советский Союз", "Эти глаза напротив", "Чертово колесо", "Увезу тебя в тундру" и другие композиции.