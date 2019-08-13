На площади 400-летия Тюмени подрастающее поколение ждет яркая праздничная программа

17 августа на площади 400-летия Тюмени состоится народное гуляние под девизом "Земля больших людей", приуроченное к 75-й годовщине со дня образования Тюменской области и рассчитанное на разновозрастную аудиторию, сообщили в пресс-службе ТКТО.

Так, с 15:00 до 16:30 юные жители и гости региона станут не только зрителями, но и участниками семейной программы "Играем вместе". На игровой площадке, в окружении воздушных шаров и мыльных пузырей их встретят гигантские трансформеры, ростовые куклы, сказочные персонажи из чудо-страны "Зазеркалье".

Ребят постарше с 17:30 до 18:30 ждет интерактивная программа "Юбилейный карнавал". Здесь молодежь сможет насладиться зажигательной музыкой и вволю потанцевать. На дискотеке действительно стоит побывать, чтобы в полной мере ощутить энергетику и драйв легендарных хитов.

Для вас выступят именитые артисты и многочисленные творческие коллективы, будут действовать увлекательные интерактивные площадки.