Тюменской паре, у которой родилась тройня, помогут с приобретением жилья

17:20 12 августа 2019
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Фото: pixabay.com

Тройное пополнение случилось в июле в семье Переладовых из Тюмени. У пары родились дочки — Александра, Виктория и Юлия.

Семья получит поддержку из регионального бюджета на улучшение жилищных условий. Распоряжение о выделении средств подписал губернатор Александр Моор.

К слову, в семье Переладовых уже есть двое детей. Старшему сыну Роману десять лет, младшему Андрею — пять лет.

Дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной выплаты на улучшение жилищных условий семьям, в которых родилось одновременно трое и более детей, была введена в Тюменской области по инициативе губернатора в 2013 году.  За это время поддержку получили 46 семей из Тюмени, Ишима, Тобольска, Ялуторовска, Голышмановского городского округа, а также Сладковского, Тюменского, Тобольского, Нижнетавдинского, Сорокинского, Омутинского районов. 

Теги: дети , жилье , семья , соцподдержка
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