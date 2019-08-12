Тюменской паре, у которой родилась тройня, помогут с приобретением жилья

Тройное пополнение случилось в июле в семье Переладовых из Тюмени. У пары родились дочки — Александра, Виктория и Юлия.

Семья получит поддержку из регионального бюджета на улучшение жилищных условий. Распоряжение о выделении средств подписал губернатор Александр Моор.

К слову, в семье Переладовых уже есть двое детей. Старшему сыну Роману десять лет, младшему Андрею — пять лет.

Дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной выплаты на улучшение жилищных условий семьям, в которых родилось одновременно трое и более детей, была введена в Тюменской области по инициативе губернатора в 2013 году. За это время поддержку получили 46 семей из Тюмени, Ишима, Тобольска, Ялуторовска, Голышмановского городского округа, а также Сладковского, Тюменского, Тобольского, Нижнетавдинского, Сорокинского, Омутинского районов.