В студенческом центре проведут творческий вечер в честь юбилея Тюменской области

Творческий вечер в честь 75-летнего юбилея Тюменской области состоится 14 августа в Студенческом центре по адресу ул. Семакова, 21. Начало в 19:00, для участия требуется регистрация.

В рамках мероприятия тюменцы могут выступить с музыкальными и литературными номерами о Тюменской области. Произведения могут быть как известными, так и авторскими. Можно исполнить совместно с местными авторами, пишет "АиФ – Западная Сибирь".

"Про Тюменскую область никто не расскажет лучше, чем её жители. Поэтому мы приглашаем студентов вспомнить произведения Владислава Крапивина, Петра Ершова, Зота Тоболкина и многих других, а также представить авторские произведения. Можно стать не только участником, но и зрителем", — поделилась председатель Студенческого совета Тюменской области Екатерина Козеева.

Зарегистрироваться можно по ссылке: https://vk.cc/9Fnudf. Подробности можно узнать в официальной группе во Вконтакте: https://vk.com/studsovet72.