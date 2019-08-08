Горожане бьют новые рекорды на площади 400-летия Тюмени

Предоставлено пресс-службой ЦКиТ "Тюмень"

На площади 400-летия Тюмени каждый день работает уникальная резиденция "Время наших побед". В рамках ее работы тюменцы смотрят фильмы, участвуют в мастер-классах и устанавливают новые рекорды.

Уже в ближайшие выходные пройдет самая массовая зарядка и массовые катания на летних средствах передвижения. В субботу, 10 августа в 12 часов и в воскресенье, 11 августа в 18 часов тюменцы установят новые рекорды.

Одним из них станет самая массовая зарядка, а другим массовые катания на роликах, скейтбордах, великах, самокатах и беговелах.

Примечательно то, что у каждого участника флешмоба есть шанс выиграть классные призы от партнеров проекта и даже получить главный приз, который держат в секрете.

Не так давно тюменцы ставили рекорд на самый массовый танец и на массовый мастер-класс по живописи. Желающих общими усилиями его побить было очень много.

Тюменцев и гостей города приглашают на площадь 400-летия. Организаторы гарантируют не только отличное настроение, но и приятные сюрпризы от партнеров.

Массовая зарядка проводится при поддержке департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени.