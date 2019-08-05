Тюменскую предпринимательницу оштрафовали за незаконную торговлю водкой

12:30 05 августа 2019
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Фото: pixabay.com

В Тюмени штраф в 100 тысяч рублей пришлось уплатить владелице торговой точки, где незаконно торговали водкой. Водку без лицензии реализовывали в магазине на улице Газовиков.

"Индивидуальная предпринимательница в добровольный срок долг не оплатила, поэтому судебный пристав-исполнитель применил принудительные меры, вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации. Так как вся кассовая процедура торговли проходит через расчетный счет, женщине пришлось оплатить всю сумму долга, чтобы продолжить деятельность", — рассказали в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.

Теги: алкоголь , штрафы
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