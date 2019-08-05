В деревне Насекина готовятся к открытию музей крестьянского быта

Музей, посвященный крестьянскому быту начала XX века, откроется в деревне Насекина Тюменской области 25 августа. Здесь будут представлены экспонаты, которые являются памятниками истории и культуры, вещи, знакомящие с народным бытом.

По словам экскурсоводов, экспозиция, размещенная в двух частях дома, отражает этапы истории развития крестьянского дома, дает представление о жизни и быте крестьян XIX-XX вв. Посетители смогут увидеть предметы домашнего обихода, одежда, мебель, орудия труда, телега и хозяйственные постройки. Кроме того, можно будет не только рассматривать экспозиции, но и принять участие в мастер-классах: например, попробовать обработать лен, пройдя через все циклы. Однако мне сразу сделать нельзя, так как та или иная обработка доступна только в определенное время года, пишет Mоi-portal.ru.

Посетители нового музея узнают, как изготавливать народные костюмы, головные уборы и украшения. В интерактивную часть включена лепка из глины, можно будет плести из нитей и бисера, играть в русские народные игры и многое другое.