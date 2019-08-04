Врачи тюменской ОКБ №2 спасли пожилую пациентку с опухолью в кишечнике

В тюменскую ОКБ №2 обратилась 80-летняя бабушка с жалобами на острую боль в животе. Благодаря тому, что пожилая тюменка систематически проходила профилактический диспансерный осмотр, врачам удалось оперативно оказать необходимую помощь и избавить пациентку от тяжёлых последствий заболевания.

Во время очередного обследования у тюменки выявили новообразование в кишечнике. Пациентку незамедлительно направили на диагностическое исследование, но за два дня до процедуры она почувствовала себя плохо и обратилась в ОКБ №2. С собой она взяла результаты анализов и медицинские выписки. Выяснилось, что опухоль немного сместилась и перекрыла просвет кишечника, что вызвало кишечную непроходимость.

В экстренном порядке хирурги ОКБ №2 провели операцию, удалив новообразование по щадящей методике через небольшой разрез. Хирургическое вмешательство прошло без осложнений, несмотря на хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Уже через несколько дней бабушке стало значительно лучше, и её выписали из стационара.

Опухоль направили на гистологическое исследование, а всю информацию о проведённом лечении - в поликлинику по месту жительства для определения дальнейшей терапии, пишет "АиФ - Западная Сибирь".