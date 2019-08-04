Тюменские проекты претендуют на победу в конкурсе "Доброволец России"

Фото организаторов проекта "Капитаны двора"

Тюменцы принимают участие во всероссийском конкурсе "Доброволец России-2019". Некоторые проекты уже прошли экспертную оценку и стали полуфиналистами, а значит могут претендовать на победу.

Высоко оценили тюменский проект "Капитаны двора". Авторы отмечают, что это заслуга добровольцев. В рамках проекта подростки, получившие квалификацию вожатых, приходят в тюменские дворы, учат детей играть, проводят различные конкурсы - словом, вытаскивают современных детей на улицу.

Также в полуфинал конкурса прошел волонтер "Лиги добровольцев" при ТюмГУ Степан Панов с проектом "Школа мастеров инклюзии", который призван стать социальным лифтом для людей с инвалидностью. Он создает контекст, где люди с инвалидностью выступают в качестве активных участников общества, производителей социальных благ: услуг, контента и продуктов, значимых для всех.

Кроме того, в заочный этап прошли три проекта "Лиги добровольцев": "Жить со вкусом" для детей-сирот от Элены Гафуловой, зоозащитный проект "Друг в беде не бросит" Владислава Сиюткина и "Юный художник" для детей в трудной жизненной ситуации Алеси Никитиной, пишет "Вслух.ру".

Отметим, конкурс "Доброволец России" проводится уже девятый год. Он помогает выявить успешные волонтерские практики и помочь добровольцам реализовать проекты на федеральном уровне. В этом году грантовый фонд составляет 45 миллионов рублей, что в три раза больше, чем в прошлом году.