Потомок хана Кучума станет участником фестивале "Искер-жыен" в Тобольском районе

Фото организаторов фестиваля

XII Международный фестиваль историко-культурного наследия сибирских татар "Искер-жыен" стартовал 2 августа в Тобольском районе. Впервые в нем будет принимать участие настоящий потомок хана Кучума, а в концертной программе выступят более 300 артистов.

Как сообщила председатель совета Тюменской общественной организации "Наследие" Луиза Шамсутдинова, участником фестиваля станет житель Тюменской области Кучум Кучумов – родственник хана. Ранее организаторам приходилось подбирать кого-то на роль Кучума, что было непросто: по данным архивов, он был ростом 192 см.

В день открытия фестиваля проходил XIII Всероссийская научно-практическая конференция "Историческая судьба Искера" в администрации Тобольска. 3 августа действие переносят на 19 км автодороги Тобольск – Байгара, к Искеру. В этом месте расположили юрты, проходил театрализованное представление о жизни средневековых тюркских народов, пишет ИА "Тюменская линия".

В честь праздника организаторы собирают закят – общий стол с угощениями в честь праздника. Запланирована конкурсная программа: вокалисты, музыканты, танцоры и чтецы представят современные произведения, которые переплетаются со старинными песнями и фольклорной музыкой. Всего готовятся выйти на сцену более 300 артистов.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан. В этом году специалисты направили для участия в фестивале оперную и концертную певицу, преподавателя Казанского государственного института культуры, ведущую солистку Казанской городской филармонии Гульшат Имамиеву, заслуженного артиста Татарстана Айдара Габдинова.

В качестве почетных гостей мероприятие посетят лауреат престижных республиканских и международных конкурсов Гульнафис Валеева, народный артист Татарстана Фердинанд Фаттрахманов (Фатхи), лауреат республиканских и международных конкурсов, артист Казанской городской филармонии Алмаз Хасанов.

Гостями фестиваля также станут лауреаты престижных республиканских, международных, всероссийских конкурсов из Республики Казахстан: преподаватель кафедры вокального искусства и дирижирования Казахского национального университета искусств (г. Нур-Султан), официальный представитель татаро-башкирского центра "Таң" Асель Ергарина, музыкальный руководитель этно-культурного объединения татаро-башкирского центра "Шатлық", музыкальный руководитель группы "Арман" ОДК "Кайнар" (г. Экибастуз) Динара Искакова.

4 августа в Центре сибирско-татарской культуры Тобольска состоится награждение лауреатов фестиваля. XII Международный фестиваль историко-культурного наследия сибирских татар "Искер-Жыен" завершится гала-концертом, в рамках которого выступят лучшие артисты из Казахстана, Татарстана, Новосибирска, Омска, Тюмени, Тобольска.