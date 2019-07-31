Впервые в Тюмени пройдет массовый мастер-класс по живописи

Самый масштабный художественный кластер соберется 4 августа на площади 400-летия Тюмени. Арт-пикник "Орден Туры" соберет тюменцев, которые будут ставить рекорд на самый массовый мастер-класс по живописи.

Во время празднования Дня города свою работу начала арт-резиденция "Время наших побед". 27 июля были заведены часы, которые отсчитывают дни до празднования 75-летия Тюменской области.

Каждые выходные горожане будут ставить новые рекорды, одним из них станет массовый мастер-класс по живописи. Мероприятие такого формата проходит в Тюмени впервые и объединит в себе разнообразие всех арт-направлений.

Примечательно то, что любой желающий сможет принять участие в мероприятии и попробовать себя в разных техниках и направлениях. Приходите 4 августа в 12 часов на площадь 400-летия в Тюмени и установите рекорд вместе с остальными. Официальный хештег проекта #рисуйтюмень.