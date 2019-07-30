В День города Площадь Борцов революции превратилась в кинотеатр под открытым небом

Источник: "Тюмень - наш дом"

В минувшую субботу в рамках празднования 433-летия Тюмени на Площади Борцов стартовало творческое событие "Тюмень – город кино". На один день площадь превратилась в киноплощадку с множеством тематических павильонов и локаций для съёмок.

Площадка начала работу в 11:00. Едва оказавшись здесь, каждый тюменец сразу становился кинопроизводственного и кинообразовательного процесса. Горожане с удовольствием участвовали в съемках и актерском кастинге. Гостям "Города кино" предлагались несколько простых, но увлекательных сюжетов на выбор: "В машине", "В школе", "Во сне", "В деревне", "В кино", "На концерте", "В походе", "Дома", и от желающих прикоснуться к манящему миру кино не было отбоя, сообщили в пресс-службе ЦКиТ "Тюмень".

Также для посетителей был организован розыгрыш призов, а чтобы каждый мог почувствовать себя не просто артистом, а кинозвездой, тюменцам предлагали пройтись по красной дорожке, получить награду и дать интервью "мировой" прессе под светом софитов и вспышками фотоаппаратов.

Самые любознательные знакомились с тем, как создаются мультфильмы, как делается дубляж и монтаж, как работают визуальные эффекты. Среди павильонов, где можно было чему-то научиться или создать собственное уникальное произведение, работали: "Анимационный", "Кастинг", "Звук и Монтаж", "Художественный", "Сценарный", "Онлайн-кинотеатр", "Детская поляна".

В течение всего дня в "Городе кино" работал открытый кинотеатр с показом и увлекательным обсуждением семейных короткометражных анимационных и игровых фильмов из репертуара Международного кинофестиваля "Ноль Плюс". Для любителей иных жанров на сцене выступали хореографические и музыкальные коллективы города. Для самых маленьких распахнули двери детские интерактивные зоны, а для любителей оригинальных фотографий в социальных сетях трудились фотозоны в стиле "кино", не пустовавшие практически ни минуту.

"Город кино" в подарок тюменцам и гостям областной столицы был создан командой Международного кинофестиваля и онлайн-кинотеатра "Ноль Плюс" и Департаментом культуры города Тюмени.