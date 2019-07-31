"Гонки в ползунках" определили самых быстрых малышей

Фото ДК "Орфей"

Традиционные "Гонки в ползунках" состоялись в двух филиалах Дома культуры "Орфей". Малыши в возрасте от шести месяцев до полутора лет соревновались друг с другом, а их мамы придумывали разные "приманки", чтобы малыши скорее добрались до финиша.

Соревнования прошли в рамках праздничной программы "Тюмень, ты город вдохновений!", посвященной Дню города. Победителем становился тот малыш, который быстрее всех дополз до финиша.

В первом филиале ДК "Орфей" победителями стали: в возрастной категории до года Агеенков Дима, Подрезов Максим, Сапухин Ярослав и Кутырёв Лев. В возрастной категории от года и старше - Рахимова Диляра и Кадочников Сергей, пишет пресс-служба ЦКиТ "Тюмень".

Победителей наградили на вечерней праздничной программе, родителям и малышам вручили дипломы и подарки.