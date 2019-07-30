Веселый праздник состоялся в деревне Комарово и поселке Верхний Бор

Фото ДК "Орфей"

Праздничная программа "Хотим признаться городу в любви…" состоялась для жителей деревни Комарово и поселка Верхний Бор в честь Дня города в Тюмени. Настоящий праздник устроили артисты Дома культуры "Орфей".

В деревне "Комарово" веселые аниматоры никому не дали заскучать. Клоун Клепа вместе с детьми перевоспитывал Пеппи - самую сильную и веселую девочку в мире, которая больше всего на свете любит веселиться, танцевать, а еще немножко всех обманывать, наводить беспорядок и проказничать.

Ребята принимали участие в интересных и разнообразных конкурсах, играх и весёлых эстафетах, сообщили в пресс-службе ЦКиТ "Тюмень".

Игровая программа завершилась конкурсом рисунков на асфальте "Люблю тебя, Тюмень!", по итогам которого наградили победителей, а призы предоставил партнер праздника – ТОС "Комарово".

Для жителей поселка Верхний Бор организаторы устроили концертную программу. Хор народной песни "Жемчужные узоры", а также солисты Любовь Иванова, Елена Карплюк, Татьяна Пуртова и Елена Шишкина радовали гостей своим творчеством.

Юные гости поучаствовали в весёлых эстафетах: "Кто быстрее", "Попрыгушки", "Весёлая клюшка", Вёдра-скороходы", "Вместе с обручем", "Собери пирамидку" и других.

Кроме того, для ребят организовали интересные и разнообразные конкурсы и игры, по окончании которых дети получили призы. Также в рамках праздничной программы состоялось чествование будущих первоклассников поселка партнёрами праздника – ТОС "мкр. Верхний Бор".