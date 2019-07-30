В Тюмени в День города открылась арт-резиденция "Время наших побед"

Источник фото: "Тюмень - наш дом"

Масштабное празднование Дня города официально стартовало 27 июля в 12:00 на площади 400-летия Тюмени. Ровно в полдень состоялась передача символа города – большого ключа.

Сотни жителей собрались на площади, чтобы посмотреть на торжественную часть открытия Дня города. Ведущие со сцены приветствовали собравшихся и рассказывали им о праздничных площадках, которые будут работать в течение всего дня.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в видеобращении обратился ко всем жителям города: "Дорогие тюменцы, я очень рад поздравить вас с Днем рождения нашей областной столицы. Этот праздник объединяет все лучшее, что связывает человека с его малой родиной, - любовь к дому, семье, гордость за героическое прошлое. Благодаря нашим общим усилиям Тюмень уверенно шагает вперед. По многим показателем наш город лидирует среди российских городов. Наша любимая Тюмень стала точкой притяжения для многих инициативных и творческих людей. Нам с вами по силам самые смелые и масштабные проекты, которые помогут улучшить жизнь горожан. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, новых достижений, а Тюмени – процветания и развития!".

К обеду на площади воцарилось еще большее оживление – целая делегация под звук барабанов пришла на главную локацию праздника для торжественной передачи ключа.

Глава города Руслан Кухарук вышел на сцену и поздравил горожан с 433-летием города: "Поздравляю вас с праздником – Днем рождения нашего любимого города! Этот праздник объединяет многих – тех, кто родился здесь и тех, кто приехал и навсегда связал свою жизнь с лучшим городом на Земле. С каждым годом Тюмень становится лучше. В этом году у нас появились новые благоустроенные территории, спортивные зоны, комфортные дворы. Все это – достижения самих тюменцев. Я желаю, чтобы вы продолжали любить Тюмень также, как любите ее сейчас. Передавайте это чувство своим детям и внукам. И благодаря этому Тюмень будет расти, развиваться и процветать. С праздником, дорогие тюменцы!".

После официальных поздравлений состоялась передача главе ключа – символа города. В этом году его изготовил известный реставратор Святослав Шитов. Он передал его Тюменскому духовому оркестру. Путешествие главного символа началось от администрации города.

Марш-парад стартовал - под звук барабанов музыканты пронесли его до Цветного бульвара, где передали юным барабанщикам школы №72. Далее к движению присоединились виртуозы на ходулях, артисты в костюмах птиц и бабочек. Участники парада дружным строем доставили ключ на главную площадку празднования и вручили главе Тюмени Руслану Кухаруку.

В этом году главе города передали еще и второй ключ. Он был предназначен для того, чтобы "завести" специальные часы и дать старт арт-резиденции "Время наших побед". В эту же минуту начался отсчет обратного времени до долгожданного юбилея Тюменской области.

Следить за временем будет таинственный часовщик – он каждый день ровно в полдень будет проводить небольшой перфоманс для всех желающих. И, конечно, после этого действа табличка с количеством дней, оставшимся до юбилея области, будет меняться, сообщили в пресс-службе ЦКиТ "Тюмень".

Стать частью праздника сможет любой тюменец, для этого достаточно посетить творческую мастерскую на площади 400-летия Тюмени. Она будет работать в будни с 12 до 20 часов. Гости смогут создать интерактивную открытку со своим фото и символикой Дня области и даже записать видеопоздравление любимому городу.

После торжественной передачи ключей и старта арт-резиденции "Время наших побед" на сцену вышел Тюменский духовой оркестр во главе с дирижером Тимуром Бахровым. Площадь заполнила классическая музыка, а тюменцы отправились принимать участие в интерактивах, фотографироваться с артистами на ходулях и многое другое.

Достойное начало прекрасного праздника. Далее тюменцев ожидали сотни ярких мероприятий, которые в 23 часа завершились грандиозным салютом.