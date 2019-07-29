"Афиша Тюмень" проводит розыгрыш сертификата на посещение детского парка активного отдыха "Хлоп Топ"

В своих социальных сетях проект "Афиша Тюмень" разыгрывает сертификаты на посещение детского парка активного отдыха "Хлоп Топ". Победителей будет трое, каждый из которых получит сертификат на одного ребенка (родители проходят бесплатно). Итоги конкурса будут известны 9 августа.

В парке "Хлоп Топ" детишек ждут: огромный игровой лабиринт с горками, тарзанка, аэрохоккей, подушка для прыжков с высоты, сумасшедшие горки на ватрушках, детский тир, воздушные пушки и пулеметы, аквагрим и многое другое!

Условия розыгрыша просты. Участие может принять каждый тюменец, выполнив следующие условия: быть участником группы "ВКонтакте" Афиша Тюмень | КтоКуда72, сделать репост конкурсной записи, и при репосте добавить комментарий, состоящий минимум из трех слов у себя на стене и под этим постом в группе "Афиша Тюмень". Одного победителя определят 9 августа с помощью специального приложения. Правила участия в розыгрышах доступны по ссылке: https://vk.cc/8vOJ7H

В социальной сети Instagram "Афиши Тюмень" также проходит розыгрыш. Для участия необходимо быть подписчиком "Афиши Тюмень", поставить лайк данной публикации и отметить в комментариях под постом розыгрыша, не повторяясь, трех друзей. Количество комментариев может быть любым. Чем больше комментариев, тем выше шансы на победу. Двух счастливчиков, которые получат сертификаты, определят 9 августа среди выполнивших условия конкурса с помощью специального приложения.

Внимание! Парк активного отдыха расположен по адресу ул.Мельникайте, 137, ТЦ "Южный" (0+)

Подробности по телефону: +7 (932) 486-42-31.