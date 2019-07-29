Hip-Hop Fest, лучшие битбоксеры России и красочный салют: на набережной отпраздновали День города

Фото: "Тюмень - наш дом"

Феерично и с размахом отпраздновали тюменцы День города на Набережной реки Туры. Праздник начался со спектакля-квартирника, затем продолжился бомбическим Hip-Hop фестивалем и завершился ярким салютом.

Молодежный театр имени Загоруйко "Ангажемент" подготовил в этот день спектакль-квартирник, посвященный творчеству Владимира Высоцкого. Художественный руководитель театра, заслуженный артист России Леонид Окунев рассказал о спектакле, затем артисты показали два номера и исполнили несколько песен Владимира Высоцкого. Планировалось гораздо больше номеров в программе, но планы артистов нарушил дождь.

Несмотря на временные осадки, которые прекратились к вечеру, праздник продолжился: в 18 часов стартовал Hip-Hop Fest. В рамках фестиваля было две номинации – музыка и танцы. 28 заявок на участие приняли организаторы фестиваля. Каждый конкурсант старался по максимуму проявить себя и получить награду, а зрители активно поддерживали участников и даже пританцовывали.

Лучшие битбоксеры России – Mad Twins и ди-джей Tarantino – специально приехали в Тюмень, чтобы поздравить горожан с праздником. Кроме того, на концерте выступили вокальные группы "Космос и "Арабелла". Выступление битбоксеров продолжил DJ Tarantino. Целый час он развлекал публику, сообщили в пресс-службе ЦКиТ "Тюмень".

Праздник завершился красочным салютом. Тысячи горожан приехали на набережную, чтобы насладиться этим зрелищем. В течение 12 минут небо над Тюменью сияло яркими красками. Огненное шоу из разноцветных снарядов запускали на территории фанерного комбината.

День города надолго остался в сердцах горожан, теперь жители областной столицы с нетерпением ждут следующего года, чтобы повторить праздник.