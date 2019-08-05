Получить правильный диагноз за один день – правда или миф?

Фото: центр "Главное здоровье"

Жители России привыкли к тому, что порой, чтобы добиться точного диагноза в поликлиниках, приходится ждать. Не всегда врач может установить болезнь при осмотре, не сразу приходят результаты анализов, а если они неоднозначны или не показательны – нужно записываться на следующий прием и другие тесты, результаты которых тоже могут прийти нескоро. Всё это, к сожалению, отдаляет начало верного эффективного лечения, особенно при трудно диагностируемых или редких заболеваниях.

Однако существует современная альтернатива традиционной диагностике. В её основе лежат новейшие технологические разработки компании "Алтимед", основанные на многолетних научных исследованиях. Уникальность этой диагностики в том, что она происходит без вмешательства в организм, не нарушает целостность органов и тканей (неинвазивна), комфортна и безболезненна. Но, самое главное, - диагностика даёт максимально точный результат сразу же в день проведения!

В Тюмени пройти подобную диагностику можно в медицинском центре "Главное здоровье". При этом есть несколько вариантов.

К примеру, экспресс-диагностика позволит вам всего за 20 минут увидеть общее состояние организма и узнать о его патологических зонах.

Можно пройти комплексную диагностику всего организма (продолжительность около 2,5 часов). Она позволит выявить наиболее поврежденные органы, первичный очаг нарушений, дефицит нутриентов и ферментов, наличие хронической инфекции и многое другое, что стало ПРИЧИНОЙ заболевания. Точность исследования составляет 95-98%. Итогом является точный диагноз даже в самых сложных случаях.

Кроме полной диагностики всего организма можно пройти локальный медицинский чек-ап – диагностику отдельного беспокоящего вас органа или системы.

Современные диагностические технологии, применяемые в медицинском центре "Главное здоровье", помогут вам сэкономить время, нервы и деньги на многократные записи, очереди в регистратурах и в ожидании перед кабинетами, на дополнительные консультации и растущие списки анализов.

Требуется консультация специалиста. Подробнее обо всех многочисленных диагностических услугах и тестах можно узнать на официальном сайте медицинского центра "Главное здоровье" либо по телефону 56-82-88.