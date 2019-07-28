Тюменцев бесплатно научат аргентинскому танго

Бесплатный мастер-класс по аргентинскому танго состоится в Тюмени 1 августа в 19:00 на уличной площадке у театрального центра "Космос" (Республики, 165а). Этот урок станет продолжением серии хореографических мастер-классов OpenDance. Стать участником может каждый, независимо от уровня подготовки, сообщает "Мегатюмень".

Помогать участникам постигать основы танца будут Анастасия Сенюкова и Александр Бухвастов, руководитель и преподаватель студии аргентинского танго "Альмагро". Они обучались у таких известных маэстро, как SebastianArce, GracielaGonzalez, JohanaCopes, и уже два года передают свои знания танцорам Тюмени.

Серия мастер-классов OpenDance продлится до конца лета. Следующее занятие пройдет 15 августа в 19:00, оно будет посвящено направлению vogue. Проведет мастер-класс Александр Шипицин, создатель vogue-команды Lama_Fam, организатор первого тюменского Industrial&CommunityVogueball и представитель Американского вог-дома в Европе.