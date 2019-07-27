Индийский павильон появится на нефтегазовом форуме в Тюмени

Павильон индийских предпринимателей впервые будет представлен на площадке тюменского нефтегазового форума, который пройдёт в сентябре, сообщили в пресс-службе губернатора.
"Сейчас мы получаем заявки на участие в мероприятии от различных организаций. Форум включает в себя различные форматы работы, в том числе и выставку инновационных технологий и разработок в области ТЭК, которая пройдёт на нашей территории", - говорит генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков.
Для удобства участников форума будут организованы автобусные маршруты от технопарка к выставочному залу.
"Тюменская ярмарка одну из своих основных задач видит в расширении международного сотрудничества, поэтому индийскими предпринимателями ограничиваться не собираемся. В будущем надеемся на более тесные контакты с европейскими бизнесменами", - говорит Михаил Брудков.
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