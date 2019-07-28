Тюменцы проходят профилактические онкоскрининги

Более 105 тыс. жителей Тюменской области прошли скрининговые исследования на выявление онкологических заболеваний за четыре месяца 2019 года. Благодаря этому удалось выявить 206 случаев злокачественных новообразований и более тысячи случаев фоновых предраковых заболеваний.

Как сообщили в областном департаменте здравоохранения, активную профилактическую работу ведут в консультационно-диагностический центр "Эндос". За половину текущего года здесь провели почти 10 тысяч эндоскопических исследований, и свыше одной тысячи КТ легких. Выявлено более 150 случаев злокачественных новообразований, в 9% из них - предраковые состояния.

Больше всего (около восьми тысяч) было сделано исследований слизистой оболочки органов желудочно-кишечного тракта, что позволило обнаружить 641 случай предраковых состояний и 20 злокачественных опухолей. При проведении компьютерной томографии легких "рак" диагностировали у 46 пациентов.

"Мы выполняем важную миссию по укреплению общественного здоровья. Нужно понимать: чем раньше заметишь проблему со здоровьем, тем проще ее решать", - прокомментировал главный врач консультационно-диагностического центра "Эндос" Дмитрий Бутов.

Отметим, в регионе реализуется одна из самых больших скрининговых программ в РФ. В нее включены: маммография, анализ крови на ПСА, компьютерная томография легких, анализ кала на "скрытую кровь", эндоскопический скрининг, пишет "Тюменская область сегодня".