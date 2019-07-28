Новую школу построят в Уватском районе

В селе Горнослинкино Уватского района приступили к строительству новой школы на 60 учебных мест. Уже ведутся работы по подготовке фундамента.

Как сообщили в пресс-службе администрации Уватского района, о необходимости строительства нового образовательного учреждения заговорили еще в 2017 году. Глава района Сергей Путмин рассказал об этом губернатору, глава региона во время своего визита поддержал это предложение.

По словам мастера участка ООО "Стройпарк" Олега Капустина, сроки возведения объекта немного сдвинулись, так как при работе с фундаментом обнаружили обводненный грунт - в этих местах пришлось увеличивать глубину котлована. В дальнейшем для предотвращения подтопления вокруг школы обустроят водоотводную канаву.

Школа будет возведена на участке площадью 9,2 тыс. кв. метров. Основной подход к зданию и парковка предполагаются с ул. Свердлова, а подъезд к хозяйственной зоне – с ул. Нагорной. На территории предполагается несколько функциональных зон: размещения здания, отдыха, игровая, физкультурно-спортивная и хозяйственная. Например, физкультурная зона включит в себя универсальную площадку для мини-футбола, баскетбола и волейбола размером 10 на 32 метра, спортивный комплекс ГТО для I-III и IV-V ступеней, полосу препятствий, яму для прыжков в длину, беговую дорожку на 60 метров, пишет ИА "Тюменская линия".