Тюменки примут участие в традиционном тематическом велопараде

Фото организаторов мероприятия

Велопарад "Леди на велосипеде" в Тюмени в этом году состоится 3 августа и будет посвящен теме "Музыкальная вечеринка". Старт в 11:00 на набережной.

Принять участие в параде на велосипедах может каждая девушка, которая придумает оригинальный образ на заданную тему. Допускается не только выбрать наряд, но и украсить велосипед. Тюменок помимо велопарада ждут творческие мастер-классы, красочные фотозоны и другие площадки от партнеров мероприятия. Самые необычные участницы получат призы, оценивать велосипедисток будет специальное жюри, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Узнать подробности и подать заявку можно в официальной группе мероприятия https://vk.com/veloledytmn. Участие - бесплатное.