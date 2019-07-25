В Тюмени при проверке таксистов задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

В областном центре судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД провели рейд в отношении водителей такси.

Один из водителей, работник "Яндекс.Такси", не остановился по требованию автоинспектора, но в итоге его удалось остановить.

"Задержанный оказался в федеральном розыске. Молодой человек был доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств", — сообщили в пресс-службе УФССП по Тюменской области.

Также в ходе рейда был остановлен водитель такси, который в 2018 году был ограничен приставами в специальном праве в части водительского удостоверения. Он накопил долг по алиментам в 190 тыс. рублей. Управлять автомобилем мужчина не имел права. Теперь таксиста ждет либо лишение водительских прав, либо обязательные работы.

Всего за день сотрудниками ГИБДД и судебными приставами было проверено 80 водителей такси, 27 из которых оказались должниками, 2 автомобиля арестовано. На месте были погашены долги на 100 тыс. рублей.