Тобольский кремль и сибирское гостеприимство покорили иностранцев

Фото Агентства туризма и продвижения Тюменской области

Завершился инфотур "Начни знакомство с Сибирью в Тюмени", организованный Агентством туризма и продвижения Тюменской области специально для иностранных гостей – представителей туриндустрии и журналистов из разных стран. В течение недели они открывали для себя далекую и таинственную Сибирь, путешествуя по региону.

В группу вошли гости из Японии, Германии, Эстонии, Болгарии, Словении, Литвы, Италии, Сербии и Сингапура. Программа визита была насыщена интересными встречами и познавательными экскурсиями. Делегаты встретились с директором департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андреем Пантелеевым, который представил им туристический потенциал региона.

С историей первого русского города в Сибири, уникальным тюменским деревянным зодчеством и достопримечательностями гости познакомились во время обзорной экскурсии по Тюмени. Впечатлила иностранцев знаменитая тюменская набережная, которой они смогли полюбоваться во время пешей прогулки и проплывая на теплоходе по Туре.

Во всем мире Тюмень ассоциируется с нефтью. Почувствовать себя настоящими нефтяниками туристы смогли, посетив настоящую буровую вышку на полигоне ТИУ в Успенке в рамках проекта "Черное золото Сибири". Иностранные гости произнесли клятву нефтяника и отведали фирменной ухи "с нефтью".

Маршрут инфотура не ограничился областной столицей. Группа посетила монастыри, многочисленные музеи, рестораны и другие туристические объекты в Тобольске и Ялуторовске, в том числе побывала в Ялуторовском остроге и Абалакском туристическом комплексе. Особенно восторженные отзывы иностранные гости посвятили Тобольскому кремлю.

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Итальянские туроператоры предложили представить потенциал Тюменской области на объединенном стенде стран Шелкового пути на площадке ITB - крупнейшей международной туристической выставки в Германии.

По словам руководителя Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова, регион готов представлять свои проекты на международном рынке.