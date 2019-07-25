Работа няней или сиделкой дает возможность "осесть" в Канаде

В мае канадское правительство запустило новую пилотную программу иммиграции для нянь и сиделок. Нововведения позволят специалистам по уходу за больными, пожилыми и детьми приехать в Канаду со своими семьями, а также предлагают им возможность переехать в страну на постоянное место жительства.

Чтобы стать участником программы, соискателям нужно найти работодателя и работать на него на протяжении 2–3 лет. Большим плюсом в поиске работы няней или сиделкой будет наличие водительских прав.

Кандидаты будут оцениваться по критериям постоянного проживания, прежде чем они начнут работать в Канаде. Как только они получат разрешение на работу и будут иметь двухлетний опыт работы, они получат возможность стать постоянным жителем.

Получить подробную информацию о различных миграционных программах Канады, консультации и помощь в оформлении необходимых документов можно в агентстве по вопросам иммиграции "BetterLife".